Как зарабатывать в Гринвей?

Компания Greenway —то компания производитель и поставщик товаров повседневного спроса.
—товары для дома (бытовая безопасная химия, средства для уборки, текстиль, средства для очистки и стирки);
—товары для красоты и ухода (различные крема, маски, спреи, шампуни и мыло);
—товары для здоровья (биоминеральные комплексы, добавки, чаи и напитки);
—функциональное питание и многое другое.
Можно ли заработать в Гринвей?
Да, можно. Заработок не требует вложений собственных средств. Хотя познакомиться с продукцией было бы не лишним, так как Гринвей – это бизнес рекомендаций и надо понимать, что именно мы рекомендуем людям.
Личная организация заказов и их реализация — это один из способов заработать реальные деньги.
Так как продукция простая, достаточно рассказать о ней знакомым, коллегам и родным. Наш самый популярный продукт – салфетки для мытья и уборки без химии, одной водой. Показать, как это работает, и люди захотят заказать эту продукцию себе. Товары компании очень достойны и продают сами себя.
Второй способ – рассказать людям о заработке в компании и пригласить их в свою команду. Когда зарегистрированные вами люди тоже начинают работать и размещать заказы своих клиентов, компания выплачивает вам дополнительное вознаграждение из своих средств. Платит вам за то, что вы нашли активного партнёра и помогли ему начать бизнес. А партнёр получает своё вознаграждение от компании – за свою работу.
Совмещая организацию личного товарооборота с работой по развитию своей команды, можно получить достойный устойчивый доход. Для многих людей работа в Гринвей стала реальностью. Уже тысячи партнёров превратили Гринвей в основное занятие, работая в своём удобном режиме из дома, имея интернет, используя для работы только смартфон или компьютер. Как видите, условия очень простые, никаких секретов нет.
За хорошую работу компания поощряет своих сотрудников хорошими премиями и бесплатными путешествиями в разные страны.
Сколько можно заработать в Гринвей?
Уже в первый месяц следуя несложным правилам, вы можете заработать от 10 до 30тыс. рублей.
Существует несколько видов вознаграждения. Познакомимся с ними:
ЛИЧНЫЙ БОНУС– выплачивается за личные продажи и составляет 40 % от личного объёма, превышающего 50 ед. за отчётный период.
ГРУППОВОЙ БОНУС– выплачивается за продажи вашей группы и составляет от 6 до 24% .
БОНУС НАСТАВНИКА– выплачивается за каждого зарегистрированного и активированного партнера. Составляет 700 рублей.
БОНУС ЛОЯЛЬНОСТИ– дополнительное поощрение для Партнёров, которые делают личные покупки от 25 ед. Составляет от 5 до 20%
ПОДАРОЧНЫЙ БОНУС– дополнительное поощрение для Партнёров, которые делают личные объёмы (ЛО) от 200 ед. и более. Начисляется от 20 до 40% на подарочный счет.
Еще у компании есть АВТОБОНУС замечательный автомобиль Мерседес) – доступен от квалификации “мастер” и ТРЕВЕЛБОНУС– это путешествия с компанией.
С чего следует начать?
Приняв для себя положительное решение о сотрудничестве с компанией, вам необходимо выполнить ряд несложных действий.
Пройти регистрацию. Уже зарегистрированный партнер отправляет вам приглашение, после чего вы получаете доступ в личный кабинет. Если у вас нет знакомого партнёра компании, напишите мне.
Изучить личный кабинет. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность получать заказы от клиентов. Быть в курсе новых скидок, последних новостей, предстоящих мероприятий, новинок товаров от Гринвэй.
Познакомиться с линейкой продукции. Посмотреть видео, изучить электронный каталог. Можно купить для себя несколько позиций и сформировать свое собственное мнение о продукте, для дальнейших рекомендаций своим клиентам. Ничто так не отзывается людям,как ваше собственное экспертное мнение. Для тех партнеров, которые хотят, чтобы им начислялись бонусы в текущем месяце, есть минимальный личный план продаж.
Выполнение минимального плана продаж (или «активация») позволяет получить вам доступ к чатам поддержки от структуры, к бесплатному обучению от ведущих топ-лидеров Компании. Начать продавать и подписывать людей, быстро набирать обороты и зарабатывать.
Как получить заработанные деньги?
Все средства, которые Партнёр заработал в Компании согласно маркетинг-плану, собираются на его внутреннем счёте.
Заключив договор-оферту на выплату вознаграждения,можно легально вывести средства на карту Сбербанка или другую карту, открытую в любом банке.
А если пока ваш доход недостаточно велик, заработанные средства можно выводить через товар. Оплачиваете заказ с внутреннего счета, передаете клиенту, он возвращает вам деньги.
Работать может любой человек
Опыт и навыки не важны, важно только ваше большое желание. В нашей команде есть обучение для новичков, пошаговые алгоритмы работы, постоянная помощь наставников, которые берут вас за руку и сопровождают в начале пути.
Можно работать из дома, из кафе или из путешествия, можно совмещать с основной работой. Можно выстроить работу так, как будет удобно именно вам. Наши партнеры живут в разных городах и странах и очень успешно ведут свой бизнес.
Отзывы о заработке в Гринвей
Отзывы можно посмотреть на форуме отзывов или сайте Отзовик:
Дарья, Москва:
Валентина, Беларусь
Плюсы: очень нравится продукция, видно, что качественная. Многое покупаю для себя, а муж даже оценил автополотенце. Хотя обычно избегает все эти сетевые покупки. Скоро будет четыре месяца, как я отказалась от бытовой химии вместе с greenway.
Минусы: в компании гринвей недостатков не вижу. Есть сложности из-за работы с людьми — многие уже работали в таких компаниях и были продавцами, а не сетевыми предпринимателями. От сюда и негатив идет. Потому что сравнивают с другими подобными компаниями.
Пример этих и многих других отзывов довольных людей показывает,что работа в Гринвей – это настоящее дело, а не какой нибудь развод.
Конечно, встречаются и не столь радужные отзывы – есть люди, которым больше подходить работа в найме. Когда им постоянно говорят, что делать. Таким в сетевом может быть по началу не слишком уютно. Но при наличии желания и некоторого упорства, получиться может и у них.
Оставить запрос